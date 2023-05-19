Real Madrid ile Juventus Atalanta'nın 20'lik yıldızı için kapışıyor

Atalanta'da forma giyen 20 yaşındaki Rasmund Hojlund için Real Madrid ve Juventus yarışa girdi.

Real Madrid ile Juventus Atalanta'nın 20'lik yıldızı için kapışıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid, İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Rasmus Hojlund'u transfer etmek istiyor.

Madrid ekibi, Benzema'nın yaşı dolayısıyla oyuncuya iyi bir alternatif arıyor.

İtalyan basınında daha önceden Manchester United'ın da gelecek yaz transfer sezonunda Danimarkalı yıldızı transfer etmek istediği iddia edilmişti.

JUVENTUS VE REAL MADRID YARIŞTA
TuttoMercato'da geçen habere göre, Real Madrid'in radarında olan 20 yaşındaki Hojlund ile Juventus'un ciddi bir şekilde ilgilendiği kaydedildi.

Torino ekibinin yetkilileri, Danimarkalı forveti Dusan Vlahovic'in ikamesi olarak görüyor.

PERFORMANSI
20 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 33 resmi maçta, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

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