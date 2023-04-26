Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini'den Hojlund sözleri

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, oyuncusu Rasmus Hojlund hakkında açıklamalarda bulundu.

Sporx'in dış basından dayandırdığı habere göre; Gasperini, Hojlund için yüksek bir bonservis teklifi beklediklerini açıkladı.

Gian Piero Gasperini'nin açıklaması şu şekilde;

"20 yaşındaki Hojlund kadar daha iyi bir forvet görmedim. Kendini her gün geliştiriyor."

"Üst düzey kulüpler her zaman bu tür üst düzey yeteneklere özen gösterir. Onun için reddetmemiz imkansız olan çok büyük bir teklif gelebilir."

PERFORMANSI

20 yaşındaki genç yıldız bu sezon Serie A'da çıktığı 29 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.