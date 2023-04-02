Real Madrid Benzema ile farka koştu

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Valladolid karşı karşıya geldi.

Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 6-0'lık skorla kazandı.



Real Madrid, 22. dakikada Rodrygo ile öne geçti.

Sonrasında Karim Benzema, geçen sezonun esintilerini hatırlatarak 7 dakikada hat-trick yaptı.

Fransız yıldız 29, 32 ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının skorunu belirledi.



Marco Asensio 73, Lucas Vazquez ise 90. dakikada attığı gollerle Valladolid karşısında farkın büyümesine yardımcı oldular.



Son 5 maçta 2. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 59'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 12 puan geriden takibini sürdürdü.

Valladolid'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve 28 puanda kaldı.