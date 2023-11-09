Real Madrid Valverde ile nikah tazeledi

Real Madrid, Uruguaylı yıldızı Federico Valverde ile sözleşme uzattı.

KAYNAK: AA
Real Madrid Valverde ile nikah tazeledi

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Valverde'nin karşılıklı varılan anlaşmayla sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Real Madrid'de Temmuz 2016'dan bu yana forma giyen Valverde, çıktığı 220 maçta 19 gol atarak, eflatun-beyazlılarla 9 kupa kazandı.

Son iki haftadır art arda futbolcularının sözleşmesini yenileyen Real Madrid, Vinicius Junior, Rodrygo Goes ve Eduardo Camavinga ile de devam etme kararı almıştı.

İspanyol basını, Valverde'nin tek taraflı serbest kalma bedelinin diğer üç futbolcu gibi 1 milyar avro olacağını iddia etti.

Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı Dünya
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır Spor
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi Gündem
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı Gündem
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler Spor
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi Ekonomi
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor Gündem
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor