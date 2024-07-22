Real Madrid'de Arda Güler depremi

Genç yetenek Arda Güler, Real Madrid'de geçen sezonun son bölümünde ve EURO 2024'te sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiriyor.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Real Madrid'de çıkış yakalayan Arda, başarılı performansını EURO 2024'te de sürdürdü.

F Grubu'nda Gürcistan'a harika bir gol atan Arda, Avusturya maçında kornerden Merih Demiral'a asist yaptı ve Hollanda maçında da gol pası vererek turnuvayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Bu performans, teknik direktör Ancelotti'nin de dikkatini çekti.

REAL MADRİD TARAFTARI AKIN ETTİ

Arda'nın EURO 2024'teki performansı İspanya'da büyük yankı uyandırdı ve Real Madrid taraftarları arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Defanca Central'e göre, Arda'nın forma satışları adeta patladı ve Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.

15 NUMARA UĞURLU GELDİ

Yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek Arda Güler için sosyal medyada "Yeni forma uğurlu geldi" yorumları yapıldı.

Madrid'de Arda'nın bu yükselişi şaşkınlıkla karşılanırken, genç yıldızın iyi bir sezon geçirmesi halinde Bellingham ve Vinicius'u yakalayabileceğine inanılıyor.

Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti de taraftarların en çok sevdiği oyunculardan biri olan Arda Güler'in gelişiminden oldukça memnun.

Ünlü teknik adamın bu sezon Arda Güler'e daha büyük bir rol vermeyi planladığı ifade edildi.

Geçen sezon sık sık sakatlık yaşayan milli oyuncumuz La Liga'da 10 maça çıktı ve 6 gol attı.