UEFA'nın Arda Güler paylaşımı taraftarı çıldırttı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan'ı 3-1 yendiğimiz maçta attığı golle tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için UEFA videolu bir paylaşım yaptı.

A Milli Takımımızın EURO 2024 elemelerinde Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in attığı muhteşem gol, UEFA'nın dikkatini çekti ve sosyal medyada paylaşıldı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Türk taraftarlar Arda Güler paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu.

UEFA'nın tweetinin altında kısa sürede on binlerce mesaj atıldı.

Özellikle Merih Demiral'a verilen Bozkurt cezasına dikkat çeken Türk taraftar UEFA'nın Arda Güler paylaşımına tepki gösterdi.

Merih'e verilen 2 maçlık cezayı haksız bulan taraftarlar "UEFA MAFYA" "Günah mı çıkarıyorsunuz" şeklinde mesajlar paylaştılar.

ARDA GÜLER ŞOV

Dünyanın izlediği EURO 2024 boyunca sergilediği performansla göz dolduran Arda Güler, geçen sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak İspanya'daki ilk günleri pek iyi geçmedi; genç yıldız sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuştu ve forma şansı bulamadı. Ocak 2024'te Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Arda, sezonun geri kalanında sınırlı sürelerde oynasa da kalitesini göstermeyi başardı ve attığı gollerle taraftarları kendine hayran bıraktı.

TEKLİFLER GELİYOR

EURO 2024'te A Milli Takımımızla sahne alan Arda Güler, Real Madrid teknik ekibinin de yakın takibindeydi. Turnuvadaki performansıyla yeteneğini bir kez daha kanıtlayan genç oyuncu, sık sık transfer teklifleri alsa da Real Madrid bu tekliflere kapılarını kapattı.

ONAY ÇIKMADI

Son günlerde AC Milan'ın Arda Güler'e talip olduğu iddiaları ortaya atıldı. İspanyol basınında ise Real Madrid'in kapısını Xabi Alonso'nun çaldığı ve Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i transfer etmek istediği öne sürüldü. Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu transfer teklifini de reddetti ve gelecek sezonda Arda'ya daha fazla süre vermeyi planladıklarını belirtti.

FORMA SATIŞLARI PATLADI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla oynadığı her maçta izleyenleri etkileyen Arda Güler, bu performansını 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da sürdürdü. Forma satışlarında büyük bir artış yaşanan Real Madrid'de, Arda'nın gelecek sezon takımın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.