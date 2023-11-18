Real Madrid'de Vinicius Junior şoku. 2.5 ay yok!

La Liga devi Real Madrid'in başı sakatlıklar dolayısıyla dertten çıkmıyor.

Madrid ekibi, son olarak Vinicius Junior'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

Brezilyalı yıldız, ülkesinin Kolombiya ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği mücadelenin 27. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi.

Vinicius Junior, maç sonrası sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Sanırım geçen seferkiyle aynı sakatlık. Bir darbe aldım ve kendimi kötü hissettim'' dedi.

2.5 AY YOK!

El Chiringuito TV'nin haberine göre, Vinicius Junior 2.5 sahalardan uzak kalacak.