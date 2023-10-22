Al Ahli Vinicius için çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Al Ahli, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için tüm imkanları zorlamaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında geçen haberlere göre, Al Ahli Brezilyalı futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Al Ahli'nin Vinicius'u 200 milyon euro maaşla ikna etmeye planladığı iddia edildi.

Ancak Ah Ahli'nin 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmasının düşük bir ihtimal olduğu ifade edildi.

Diğer taraftan Vinicius'un kısa süre içerisinde Real Madrid ile sözleşme uzatacağı aktarıldı.

REAL MADRID KARNESİ

2018 yılından beri Real Madrid formasını terleten Vinicius Junior, 233 maçta 62 gol atarken, 65 asist yaptı.