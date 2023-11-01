Vinicius Junior sonrası Real Madrid'de 4 imza daha

Real Madrid, Vinicius Junior ile sözleşme uzatmasının ardından 4 futbolcuyla daha sözleşme yenileyecek.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Vinicius Junior sonrası Real Madrid'de 4 imza daha

AS Gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Vinicius Junior ile sözleşme yeniledikten sonra diğer oyuncularla da görüşmelere başlayacak.

Real Madrid'in Rodrygo, Edouardo Camavinga, Federico Valverde ve Eder Militao'yla 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

El Classico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, ezeli rakibine ligdeki ilk mağlubiyeti tattırmıştı.

RAYO VALLECANO İLE KARŞILAŞACAK
La Liga'da 28 puanla liderlik koltuğuna oturan Ancelotti'nin öğrencileri, 5 Kasım'da Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

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