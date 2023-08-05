Real Madrid'den Florentino Perez açıklaması

2000-2006 yılları arasında ve şimdi ise 2009'dan günümüzde de Real Madrid'in başkanı olan Florentino Perez hakkında son günlerde görevden ayrılacağı konuşulmuştu.

İspanyol debi Real Madrid ise bu konuya yaptığı açıklama ile açıklık getirdi.

İşte açıklama;

''Real Madrid CF, sosyal medyada bazı bilgilerde Başkan Florentino Pérez'in kulüp başkanlığından ayrılmayı düşündüğü iddiasıyla ortaya çıkan bir söylentiye cevaben şunları ifade etmek istiyoruz; Bu söylentiler yanlıştır ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan belirli çıkarlardan kaynaklanmaktadır.''