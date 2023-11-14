Real Madrid başkanı Perez'in büyük hayali ortaya çıktı. Dünya yıldızları için harekete geçti

Real Madrid başkanı Florentino Perez, iki dünya yıldızı için kolları sıvadı. Perez'in bu transfer planı için finansal hazırlıklara da başladığı öğrenildi.

Real Madrid başkanı Perez'in büyük hayali ortaya çıktı. Dünya yıldızları için harekete geçti

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu sezon yaptığı Jude Bellingham transferi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Takımının gol yükünü İngiliz yıldız çekse de başkan Perez'in takımdaki büyük hayali ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Perez, 2024 ve 2025 yazlarında Erling Haaland ile Kylian Mbappe'ye Real Madrid'e katmayı hedefliyor.

Real Madrid'in başkanı, bu yaz 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde Haaland'ı alabileceğini öğrendi.

Norveçli golcüye bir şart sunan Perez, 5 ya da 6 yıllık bir sözleşme ile birlikte serbest kalma maddesinin olmamasını istedi.

Bugüne kadar gittiği her kulüpten 'serbest kalma maddesi' ile ayrılan Haaland'dan bu isteğe henüz yanıt gelmedi.

Öte yandan Real Madrid, geçtiğimiz 3 transfer sezonunda adı İspanyol ekiple sıkça duyulan Kylian Mbappe.

Geçtiğimiz sezon PSG'de kalan Fransız yıldız, Perez'i hayal kırıklığına uğratsa da bu yaz transfer sezonunda serbest oyuncu statüsünde olması İspanyol başkanın ağzını sulandırdı.

Hem Mbappe hem Haaland için büyük bir maddi güç gerekeceğinden Perez'in finansal hazırlıkları da başladı.

Yenilenen Bernabeu için 1.6 milyar euro'luk büyük bir kredi borcunun altına imza atan ve aynı şekilde yeni anlaşmalarla finansal gücünü de artıran Perez, bankalarla kredi için de görüşecek.

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