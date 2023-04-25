Real Madrid'e Girona hezimeti tattırdı. Castellanos tarihe geçti

La Liga'da Real Madrid, Girona ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid'e Girona hezimeti tattırdı. Castellanos tarihe geçti

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, Municipal de Montilivi'deki karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Girona'ya galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid'in golleri ise 34. dakikada Vinicius Junior ve 85. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı.

Girona, 41 puana yükseldi.

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