Real Madrid'e Rayo Vallecano sürprizi. Arda Güler ilk kez...

La Liga'da Real Madrid Rayo Vallecano ile karşılaştı. Arda Güler ilk kez maç kadrosuna girdi.

KAYNAK: AA
Real Madrid'e Rayo Vallecano sürprizi. Arda Güler ilk kez...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

Madrid kentinin iki takımı, Real Madrid ve Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getiren derbi maçı berabere sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid liderlik koltuğundan ikinciliğe geriledi.

Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da Rayo Vallecano defansını geçmeyi başaramadı.

Eflatun beyazlılar aldıkları beraberlikle puanını 29'a çıkararak, liderliği 31 puandaki Girona'ya kaptırdı.

Rayo ise 18 puanla 9.lukta kaldı.

Diğer yandan Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

İtalyan teknik adam, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'dan yana kullandı.

Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemişti.

(AA)

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