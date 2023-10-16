Real Madrid'in gözü Fenerbahçe'nin genç yıldızında. Arda Güler'den sonra onu da istiyorlar

Süper Lig devi Fenerbahçe, son 3 sezonda yaptığı transferlerden çok sattığı transferlerle gündem oldu.

Sarı Lacivertliler, Arda Güler'i bonuslarla beraber 30 milyon euro'ya Real Madrid'e göndermesine bütün dünya şahit oldu.

Öte yandan bazı dünyaca tanınmış kulüpler de Fenerbahçe altyapısına gözünü dikti.

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; Şu anda Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Yasir Boz, geleceğin yıldız adayları arasında görülüyor ve Avrupa'dan birçok kulübün gözlemcisi genç yeteneği takip ediyor.

Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, henüz 16 yaşında olan futbolcuyu "takip edilecek oyuncular" listesine ekledi.

Haber detayında, Arda'yı Türkiye'den İspanya'ya götüren menajer Christophe Henrotay'ın iki kulüp arasında gelecekte yapılacak anlaşmalarda da önemli bir isim olmasının beklendiği ve bu durumun Yasir'in transferinde Real'i güçlü bir konuma getirdiği belirtildi.

Yasir Boz için "Büyük bir adım atacak bir sonraki Türk yetenek" ifadelerinin kullanıldığı haberde, genç oyuncuyu izleyen diğer kulübün ise İngiliz takımı Brighton olduğu öne sürüldü.