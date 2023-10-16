Real Madrid'in gözü Fenerbahçe'nin genç yıldızında. Arda Güler'den sonra onu da istiyorlar

Fenerbahçe, altyapısından yetiştirdiği yeteneklerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Arda Güler'i Real Madrid'e satan sarı lacivertilerde, altyapının yeni gözdesi ise Yasir Boz oldu.

Real Madrid'in gözü Fenerbahçe'nin genç yıldızında. Arda Güler'den sonra onu da istiyorlar

Süper Lig devi Fenerbahçe, son 3 sezonda yaptığı transferlerden çok sattığı transferlerle gündem oldu.

Sarı Lacivertliler, Arda Güler'i bonuslarla beraber 30 milyon euro'ya Real Madrid'e göndermesine bütün dünya şahit oldu.

Öte yandan bazı dünyaca tanınmış kulüpler de Fenerbahçe altyapısına gözünü dikti.

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; Şu anda Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Yasir Boz, geleceğin yıldız adayları arasında görülüyor ve Avrupa'dan birçok kulübün gözlemcisi genç yeteneği takip ediyor.

Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, henüz 16 yaşında olan futbolcuyu "takip edilecek oyuncular" listesine ekledi.

Haber detayında, Arda'yı Türkiye'den İspanya'ya götüren menajer Christophe Henrotay'ın iki kulüp arasında gelecekte yapılacak anlaşmalarda da önemli bir isim olmasının beklendiği ve bu durumun Yasir'in transferinde Real'i güçlü bir konuma getirdiği belirtildi.

Yasir Boz için "Büyük bir adım atacak bir sonraki Türk yetenek" ifadelerinin kullanıldığı haberde, genç oyuncuyu izleyen diğer kulübün ise İngiliz takımı Brighton olduğu öne sürüldü.

b27fc5636d4c4aa09076d88a9432a91c.jpg

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Çanakkale’de Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi Gündem
Çanakkale’de Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi
AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 98'e yaklaştı Ekonomi
AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 98'e yaklaştı
TFF'de sürpriz atama. Tam yetkiyle getirildi Spor
TFF'de sürpriz atama. Tam yetkiyle getirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Lübnan’a kritik ziyaret Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Lübnan’a kritik ziyaret
Zverev'den erken veda Spor
Zverev'den erken veda
New York borsası yükselişle açıldı Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı
AKP’de İBB adaylığı için yarış kızışıyor. Ardı ardına hamleler Gündem
AKP’de İBB adaylığı için yarış kızışıyor. Ardı ardına hamleler