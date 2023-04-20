Real Madrid'in Modric kararı belli oldu

Real Madrid'in yıldız orta sahası Luka Modric'in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Real Madrid'in Modric kararı belli oldu

Real Madrid'de Toni Kroos ve Karim Benzema ile 2024'e kadar sözleşme uzatılmasının ardından gözler Luka Modric'e çevrildi.

Fichajes'in haberine göre, eflatun-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric ile sözleşme yenileyeceği öne sürüldü.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Modric ile görüşmelerde ilerleme var, konuşuyorlar. Benzema, Kroos ve Modric'i gelecek sezon kadroda düşünüyorum. Sezon boyunca seviye farklılıkları olması çok normal. Futbolcuları yaşına göre değil yaptıklarına göre değerlendirmek lazım." dedi

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