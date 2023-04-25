Real Sociedad'ın eski Başkanı Badiola'ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi!

İspanya'nın Real Sociedad kulübünün 2007-2009 yılları arasında başkanlığını yapan, iş insanı İnaki Badiola, Twitter'da sahte hesaplar aracılığıyla siyasetçilere, hakimlere, gazetecilere ve bir medya kuruluşuna yönelik çok sayıda hakaret ve iftira suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Real Sociedad'ın eski Başkanı Badiola'ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi!

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre Badiola, Twitter'da yarattığı iki anonim hesap aracılığıyla Bask bölgesindeki bazı milletvekillerine, 4 hakime, Diario Vasco gazetesine ve gazetecilere hakaret ve iftira içerikli mesajlar atmak suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 8 farklı suçtan toplamda 10 yıl 8 ay hapis ve toplamda 375 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki tüm suçlamaları mahkemede reddeden Badiola, "Ne Twitter'da bu hesapları açtım ne de bu mesajları attım." açıklamasında bulundu.

Badiola'nın her bir suç için aldığı cezanın 2 yılı geçmemesinden dolayı cezaevine girmeyeceği, hükmün açıklanmasının erteleneceği bildirildi.

Savcılık, Badiola hakkında 66 yıl hapis ve 3,3 milyon avro para cezası talep ediyordu.

Yatırım bankacılığı yapan Badiola, 2007 ve 2009 yılları arasında Real Sociedad kulübünün başkanı olmuştu. (AA)

f-elconfidencial-com-original-3d3-003-b72-3d3003b726ceb0cdc7a71ba4198ad69c.jpg

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi Güncel
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular Spor
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz' Güncel
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi Sağlık
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor Magazin
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor Dünya
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı Dünya
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı