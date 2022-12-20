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  • 'Recep İvedik 2' filmi yüzünden hayatı karardı. Hakaretler taciz boyutuna ulaştı. Eşiyle boşanma aşamasına geldi

'Recep İvedik 2' filmi yüzünden hayatı karardı. Hakaretler taciz boyutuna ulaştı. Eşiyle boşanma aşamasına geldi

İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Celil Yıldırım'ın hayatı, Recep İvedik 2 filminin yayınlanmasının ardından kâbusa döndü. Filmde Recep İvedik'in iş aradığı sahnede, gazetedeki ilanda telefon numarası görünen Yıldırım, 13 yıldır tanımadığı kişiler tarafından günde defalarca aranıyor.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:31
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'Recep İvedik 2' filmi yüzünden hayatı karardı. Eşiyle boşanma aşamasına geldi

'Recep İvedik 2' filmi yüzünden hayatı karardı. Hakaretler taciz boyutuna ulaştı. Eşiyle boşanma aşamasına geldi
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Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı Recep İvedik 2 filmi 2009 yılında vizyona girmiş ve milyonlarca kişi tarafından sinemada izlenmişti. Recep İvedik'in gazetedeki ilanlarda iş aradığı bir sahnede ise, Celil Yıldırım'a ait olan telefon numarası göründü. Gişe rekorları kıran bir filmde cep telefono numarası görünen Yıldırım'ın hayatı ise o günden sonra değişti. Telefonu sabah akşam çalan Yıldırım, 13 yıldır aynı azabı yaşadığını söyledi.

"EŞİMLE BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADIK"

Show Ana Haber'e konuşan 36 yaşında, 4 çocuk babası Celil Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Filmde 'vasıfsız iş arıyorum' ilanı olan sahnede kullanılan numara bana ait. Her izleyen arayabiliyor. 2009'dan beri hiç bitmiyor. Gecem gündüzüme karıştı. Artık canıma tak etti. 18 yaşından bu yana aynı numarayı kullanıyorum. Sosyal çevrem ve iş hayatım bu numarayla beni tanıyor, o yüzden değiştiremiyorum. Taciz boyutuna ulaştı, defalarca arayıp hakaret edenler oluyor. Gece yarısı 3-4 sefer arayan oluyor. Eşimle çok büyük sıkıntılar yaşadık bununla ilgili. Boşanma aşamasına kadar geldi"

YİNE TACİZ EDİLMEYE BAŞLADIM"

Başına gelenleri ise bir kişinin durumu telefonda kendisine anlatmasıyla öğrendiğini söyleyen Yıldırım, "Arayanlardan biri 'Filmi izledik, iletişim bilgilerin yer alıyordu. Meraktan dolayı aradık' dedi. Hukuk bürosuna da gittim, ancak zaman aşımına takılabiliriz diye davayı sahiplenmediler. Bir çok platformda daha sonra o sahne mozaiklenmişti. Ancak serinin yeni filmiyle birlikte, bütün Recep İvedik filmleri başka bir platforma taşınmış. O sahne orada da sansürlü değil. Bu yüzden 1-1,5 aydır yine taciz edilmeye başladım" ifadelerini kullandı.

 

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