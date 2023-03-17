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Recep Tayyip Erdoğan AKP'den milletvekili aday adayı oldu

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi milletvekili aday adayları başvurularını yapmaya devam ederken, Recep Tayyip Erdoğan isimli genç de aday adaylığı için AK Parti'ye başvuruda bulundu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 20:05
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Recep Tayyip Erdoğan AKP'den milletvekili aday adayı oldu "Şevkle hizmet vermek için başvuruda bulundum" Recep Tayyip Erdoğan AKP'den milletvekili aday adayı oldu

Recep Tayyip Erdoğan AKP'den milletvekili aday adayı oldu
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İHA'nın haberine göre; Seçim heyecanı ve yoğunluğunun yaşandığı şu günlerde Nevşehir'de ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan bir genç, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Nevşehirli 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı komisyonuna ön başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ı makamında ziyaret ederek, aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi. 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Nevşehir'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan; "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm Nevşehir'den 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum. İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. 8 Mart 1999 doğumluyum. Adaylığım için hiç kimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya gelmişim"

İsminin hikayesini anlatan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya gelmişim. Babam da cumhurbaşkanımızı çok sevdiği ve bu duruma üzüldüğü için ve cumhurbaşkanımıza sevgisini göstermek için benim adımı Recep Tayyip koymuş" dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ise "Sayın cumhurbaşkanımız ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin partimizden aday olması bizleri çok mutlu etti. Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
8 Mart 1999'da Nevşehir'in Kavak kasabasında doğan Recep Tayyip Erdoğan ilk ve orta öğrenimini Kavak İlköğretim Okulunda tamamladı. Nevşehir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.

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