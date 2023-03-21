Oğuzhan Uğur'a 4 partiden vekillik teklifi. Adaylık teklifi aldığı için kendini eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta yapılacak. Partiler de seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde yardım için seferber olan Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur zaman zaman da eleştirilerin konusu olmuştu.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Uğur, yaptığı son paylaşımda milletvekilliği teklifi aldığını duyurdu.

KENDİSİNİ ELEŞTİRDİ

Dört partiden milletvekilliği teklifi aldığını söyleyen Uğur kendisini de eleştirdi.

Uğur, “Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler.” Dedi.

DÖRDÜNCÜ PARTİ DE TEKLİF ETTİ

Uğur paylaşımında, “Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti. Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?” ifadelerini kullandı.