Recep Tayyip Erdoğan’dan Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. Yıl dönümü sebebi ile bir mesaj yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan’dan Lozan mesajı

Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. Yıl dönümü dolayısı ile yayımladığı mesajında Lozan’ın, tarihimizin dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümüdür.

Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması’nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir.

Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir.

Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri’nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir.

28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır.

Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz."

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