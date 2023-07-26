Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Lozan Antlaşması’ndaki Fatih Sultan Mehmet detayını açıkladı

Türk milleti, Sevr Antlaşması'na karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve dört yıl süren mücadeleden zaferle çıktı. İsmet İnönü başkanlığındaki Türk heyeti Lozan Barış Konferansı'na katılarak Türkiye'nin haklarını savunmuş ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Türkiye’nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nı imzaladı.

LOZAN'DAKİ FATİH SULTAN MEHMET DETAYI

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Lozan Antlaşması'ndaki "Fatih Sultan Mehmet" detayını açıkladı.

Mustafa Kemal'in önderliğinde; Türk milletinin, vatan toprağındaki işgal kuvvetlerini geldikleri gibi gönderişinin ilanı olan Lozan'daki o detay şu şekilde:

"143 maddelik Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923’te Lozan Üniversitesi tören salonunda imzalanır. TBMM, Antlaşmayı 23 Ağustos 1923’te onaylar.

İşgal kuvvetleri de Türkiye’den ayrılmaya başlarlar. Son işgal birlikleri, 2 Ekim 1923 Salı günü Dolmabahçe önünde, Türk bayrağını ve Türk askerlerini selamlayarak İstanbul’u terk ederler.

Osmanlı’nın koruyamadığı Fatih Sultan Mehmet’in emaneti İstanbul’u, Mustafa Kemal Paşa işgalcilerden kurtarmıştı."