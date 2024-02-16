'Redkitler' suç örgütü operasyonunda şok detaylar. Fenerbahçe tribün liderine saldırının arkasından çıktı

Kaynak: DHA
'Redkitler' suç örgütü operasyonunda şok detaylar. Fenerbahçe tribün liderine saldırının arkasından çıktı
İstanbul polisi, Ferhat Delen'in ele başılığını yaptığı 'Redkitler' suç örgütüne yönelik 6 ilde 52 adrese yaptığı ve 31 kişinin gözaltına aldığı operasyonda şok detaylar ortaya çıkardı. Örgütün cinayet, silahlı saldırı, iş yerine silahlı saldırı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Redkitler' kod adlı suç örgütüne dönük 6 ilde, 52 adrese düzenlen eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin kaldığı saptanan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek bulundu. Liderliğini yurt dışında olduğu tespit edilen Ferhat Delen'in yaptığı suç örgütünün 21 Mayıs 2023'de Faruk Suci'nin öldürülmesi, 11 Ocak 2024'te Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı sırasında Şükrü Can Köseoğlu'nun öldürülmesi olaylarına karıştıkları belirlendi.

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Örgütün Barış Boyun'un ele başı olduğu suç örgütü Daltonlar çetesiyle birçok kez silahlı çatışmaya girdikleri, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, iş yeri kurşunlaması gibi 22 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi. 'Redkitler' suç örgütünün lideri Ferhat Delen'in Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

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İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlar üzerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bahçelievler'de hakimiyet sağlamaya çalışan örgütün Barış Boyun'un liderliğini yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüyle giriştiği çatışma dakikaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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