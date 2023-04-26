Redmi 12’nin özellikleri belli oldu

Xiamoni’nin Redmi 12 telefon modeli yakında piyasaya geliyor. İşte özellikleri…

Redmi 12’nin özellikleri belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Çinli marka Xiaomi yakında uygun fiyatlı Redmi 12'yi piyasaya sürecek.

Redmi 12, IMEI veritabanında 23053RN02L model numarasıyla listeleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 23053RN02Y model numaralı başka bir versiyonu FCC web sitesinde görüldü.

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Redmi 12'nin kutudan MIUI 14 yüklü şekilde çıkacağı söyleniyor.

Buna ek olarak FCC belgeleri akıllı telefonun MDY-12-EA model numaralı bir şarj adaptörü ve 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Cihaz en az 5.000 mAh'lik pil içerecek.

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