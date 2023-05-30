Redmi Note 12T Pro modeli tanıtıldı. İşte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi'nin son akıllı telefonu Redmi Note 12T Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Cihazın teknik özellikleri ortaya çıktı.

Redmi Note 12T Pro modeli tanıtıldı. İşte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 12T Pro, duyurunun ardından resmî olarak tanıtıldı ve ön siparişe açıldı. Çin dışında pazarlarda çıkıp çıkmayacağına dair resmî bir açıklama gelmedi.

Telefonun en üst modeli 12GB RAM (LPDDR5), 512GB depolama alanı (UFS 3.1) ile raflarda yerini alacak.

Note 12T Pro, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 650 nit maksimum parlaklık sunan IPS LCD ekrana sahip. Ekran, Dolby Vision ve HDR10’u destekliyor. Parmak izi okuyucu ekrana dahil edilmemiş, güç tuşunda bulunuyor. Telefon, 67w hızlı şarjı destekleyen 5080 mAh batarya ile donatılmış olacak.

REDMİ NOTE 12T PRO FİYATI

DonanımHaber.com’da yer alan bilgilere göre; Redmi Note 12T Pro fiyatı; 225 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. Tercih edilen bellek ve depolamaya göre Note 12T Pro fiyatlandırması şu şekilde:

8GB RAM + 128GB depolama: 225 dolar

8GB RAM + 256GB depolama: 239 dolar

12GB RAM + 512GB depolama: 282 dolar

Öne Çıkanlar
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bu besinleri tüketmek Alzheimer riskini azaltıyor. Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı Sağlık
Bu besinleri tüketmek Alzheimer riskini azaltıyor. Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı
WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Hem sevindirici hem de eyvah dedirten yenilik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Hem sevindirici hem de eyvah dedirten yenilik
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı Magazin
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi Spor
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin Güncel
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama Güncel
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı Güncel
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı