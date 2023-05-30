Redmi Note 12T Pro modeli tanıtıldı. İşte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 12T Pro, duyurunun ardından resmî olarak tanıtıldı ve ön siparişe açıldı. Çin dışında pazarlarda çıkıp çıkmayacağına dair resmî bir açıklama gelmedi.

Telefonun en üst modeli 12GB RAM (LPDDR5), 512GB depolama alanı (UFS 3.1) ile raflarda yerini alacak.

Note 12T Pro, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 650 nit maksimum parlaklık sunan IPS LCD ekrana sahip. Ekran, Dolby Vision ve HDR10’u destekliyor. Parmak izi okuyucu ekrana dahil edilmemiş, güç tuşunda bulunuyor. Telefon, 67w hızlı şarjı destekleyen 5080 mAh batarya ile donatılmış olacak.

REDMİ NOTE 12T PRO FİYATI

DonanımHaber.com’da yer alan bilgilere göre; Redmi Note 12T Pro fiyatı; 225 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. Tercih edilen bellek ve depolamaya göre Note 12T Pro fiyatlandırması şu şekilde:

8GB RAM + 128GB depolama: 225 dolar

8GB RAM + 256GB depolama: 239 dolar

12GB RAM + 512GB depolama: 282 dolar