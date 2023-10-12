Refah sınır kapısı yeniden açıldı

Mısır ile Gazze arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı geçişlere tekrar açıldı

KAYNAK: Haber Merkezi
Refah sınır kapısı yeniden açıldı

Hamas – İsrail savaşında kapatılan Refah Sınır Kapısı Gazze’ye yardım için yeniden açıldı. İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı 10 Ekim’de vurmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire’ye gelen İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı Mısır Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımlandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını kaydeden Şukri, krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.

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