Reflü rahatsızlığı yaşayan kişiler tüketeceği besinleri de ona göre seçerek yaşamlarını devam ettiriyor. Muz, patates gibi besinler reflü rahatsızlığını tetiklemediği söylenmektedir. Peki, reflüye iyi gelen besinler neler? Hangi besinler reflüye iyi gelir?

HANGİ BESİNLER REFLÜYE İYİ GELİR?

- Yulaf, reflü yanmasına ne iyi gelir diyenler için önerilen bir tahıldır. Mide asitlerinin dengelenmesine yardım eden yulaf, reflüsü olanların sık sık tüketebileceği bir besindir.

- Reflüye ne iyi gelir anlık ne tüketebilirim sorusunun yanıtlarından biri de haşlanmış patatestir. Patatesi haşlama olarak tükettiğinizde, kalorisini düşürmüş ve sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Bu seçim sayesinde mide asitlerinin yemek borusuna yükselmesini engellersiniz.

- Badem, E vitamini sayesinde mide asitlerini kontrol altına alır ve soluk borusuna kadar rahatsız etmesine engel olur.

- Şeftali lif bakımından zengindir ve reflü hastaları tarafından kolayca sindirilir. Şeftali tükettiğinizde, midenin yorulmasını engelleyip mide asitlerini kontrol altına almış olursunuz.

- Fesleğen, reflü rahatsızlığı için önerilen faydalı besinlerden biridir. Taze fesleğen ve kuru fesleğen mideyi koruma görevine sahiptir.

- Maydanoz sindirimi kolaylaştıran bir sebzedir. Her öğünde rahatlıkla tüketilebilir.

- Marulun mide asitlenmesini önlediği bilinir ve reflü hastaları için tavsiye edilir. Marul su oranı yüksek bir besin olduğu için midenin rahatlamasına yardım eder.

- Eğer öğün içinde çok ağır yemek yediğinizi düşünüyorsanız, yemekten 30 dakika sonra ananas tüketerek sindirimi hızlandırabilirsiniz.

- Ilık süt içilmesini öneren uzmanlar, sütteki kalsiyumun mideyi koruduğunu ifade eder.

- Yumurta sarısı mide asitlerinin soluk borusuna kaçmasını hızlandırmaktadır. Eğer yumurta tüketiyorsanız, reflü şikayetleriniz geçene kadar beyaz kısmını tercih etmelisiniz.

- Sodada bulunan mineraller, midenin rahatlamasına ve asitlerin dengelenmesine destek olur.

- Kereviz, düşük kalorili ve mideyi rahatlatan bir sebzedir. Zeytinyağıyla beraber hazırlandığında reflü beslenmesine uygun hale gelir.

- Muz potasyum oranı yüksek bir meyvedir ve reflü şikayetini ortadan kaldıran bir besindir.