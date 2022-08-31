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Reflüyü kökten kurutacak gıdalar

Reflü yanmalarını azaltacak gıdalar merak konusu oldu. Reflüyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:21
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Reflüye ne iyi gelir? Reflü hastalarının uzak durması gereken yiyecekler. Reflüyü kökten kurutacak gıdalar

Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
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Mynet’in haberine göre; Reflüyle ilgili çareler insanlar tarafından çokça internet arama motorlarında çokça aratıldı.

Reflüyle ilgili detaylar…

REFLÜ HASTALIĞI NEDİR?

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığında ağızda acı bir tat oluşmaktadır. Bu da yanma hissine sebep olur. Reflü şikayetlerinin azalması için yaşam tarzını değiştirmek çok önemlidir. Reflü hastalarının yemek yedikten sonra uzanmaması, az ve sık yemek yemesi, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durması gerekir. Geçmeyen reflü şikayetlerinde mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.

REFLÜ HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKEN YİYECEKLER

Baharatlı yiyecekler reflünün şiddetini arttırabilirler. Reflü şikayetlerini önlemek için baharat kullanımı sınırlandırmalı, özellikle iyi gelmediği fark edilen baharatlar kullanılmamalıdır.
Sigara kullanımı reflü şikayetlerinin artmasına neden olabilir.
Kahve reflüyü artıran ürünlerden biridir. Kahve tüketimini sınırlandırmak, reflü şikayetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Kahveye alternatif olarak bitki çayları ya da siyah çay tavsiye edilen miktarlarda tüketilebilir.
Yağlı yiyecekler ve kızartmalar mide asidinin artmasına sebep olur. Yükselen mide asidi reflüyü tetikleyebilir. Margarin gibi trans yağlardan, kaymak, krema, mayonez gibi ürünlerden uzak durulmalı, yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
Asitli içecekler reflü şikayetlerini artırırlar. Asitli ve gazlı içeceklerin tüketimini sınırlandırmak reflüyü önlemeye yardımcı olur.
Turşu reflü şikayetlerini artırabilir.
Çikolata içeriğinde bulunan maddeler nedeniyle reflüyü tetikleyebilir.
Yiyecek ve içeceklerin çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir.

ZENCEFİL

Zencefil kökü, reflü ve genel anlamda sindirim koşulları için etkili bir doğal çaredir. Bu durumdan ara sıra muzdarip olan çocuklar için de bir çözüm olabilir. Ayrıca hamile kadınlar da bunu reflü, mide bulantısı ve kusma için kullanabilirler. Uygun doz günde 1 ila 1.5 gram kuru zencefil tozudur ve bunu yemeklerden yarım saat önce ya da reflü semptomları hissettiğinizde alabilirsiniz. Bazı durumlarda aşırı zencefil tüketmek de sindirim sorunlarına neden olabilir.

MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü, reflü ve enflamasyon için doğal ve ev yapımı bir çaredir. Meyan kökü özü sayesinde, bu bileşenin uzun vadeli yan etkilerinden (hiperkalemi, hipertansiyon ve sodyum tutulması) kaçınabilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek tansiyonu olan kişiler bunu her zaman tıbbi gözetim altında almalıdır.

BAL

Geleneksel ilaçların yanı sıra balı da reflü durumunu rahatlatmak için kullanabilirsiniz. Bal, yoğunluğu ve viskozitesi sayesinde yemek borusunda belirli bir süre boyunca kalır. Bu, tüm mukoza zarına anti-enflamatuvar ve antibakteriyel etkiye sahip bir kaplama sağlar. Bal seçerken saf ve çiğ bal kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde, özelliklerini koruduğundan ve sağlıksız katkı maddeleri içermediğinden emin olabilirsiniz.

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