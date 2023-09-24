Refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Tokat Merkez Çevre Yolunda meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki Volkswagen marka 06 AK 1196 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.