Refüje çarpan taksi bariyere saplandı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Refüje çarpan taksi bariyere saplandı: 1 ölü

Ankara çevreyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi bariyerlere saplandı.

Kaza gece geç saatlerinde çevre yolunda Etlik mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezinden havalimanı istikametinde giden E.Ç. (41) yönetimindeki 06 T 3531 plakalı ticari taksi, Keçiören-Etlik sapağında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Çevre yolunda refüje çarptıktan sonra savrulan taksi bariyerlere saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ticari taksi sürücüsü E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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