Refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Van'daki kaza, saat 16.30 sıralarında Karahan bölgesinde meydana geldi. Van istikametinden Erciş istikametine ilerleyen Dilaver Yıldız yönetimindeki 34 ZK 0025 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjündeki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 2'si ağır 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş ve Muradiye ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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