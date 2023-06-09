Refüjü aşıp ciple çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Hacılar köyü yakınlarında yaşandı. Fethiye istikametine giden Ferit Kurt'un kullandığı 16 AAN 582 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen Mehmet Pektaş'ın kullandığı 15 AAK 125 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü.

Kazada sürücüler Ferit Kurt ve Mehmet Pektaş ile Zeynep Bayındır, Sultan Şahin ve Zekiye Yıldız olay yerinde hayatlarını kaybederken, Abdulkadir Gül, Nurşen Çiftçi, Nidanur Öztürk, Hatice Yıldız ve Azime Bayındır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan Hatice Yıldız Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Azime Bayındır ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Burdur Valisi Ali Arslantaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.