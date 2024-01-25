Regl ağrısını kesen besinler

Regl ağrısı için önerilen besinler şunlar:

Muz, ananas ve kivi:

Bu meyveler, B6 vitamini ve potasyum açısından zengindir. B6 vitamini ve potasyum, regl döneminde yaşanan şişkinlik ve kramp gibi semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bitter çikolata:

Bitter çikolata, magnezyum ve lif içerir. Magnezyum, kas kramplarını önleyerek regl ağrısını azaltabilir. Lif ise sindirim sistemini düzenleyerek şişkinlik ve gaz problemlerini önleyebilir.

Balık:

Balık, özellikle somon, D vitamini ve B6 vitamini açısından zengindir. Bu vitaminler, regl döneminde göğüs hassasiyeti ve kramplar gibi sorunları azaltabilir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler:

Ispanak, pazı, brokoli gibi sebzeler, demir, kalsiyum, magnezyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler, regl döneminde kan kaybı, anemi, kas krampları ve iltihaplanma gibi sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

Limon, portakal ve mandalina:

Bu meyveler, C vitamini, posa ve su açısından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korur. Posa ve su, sindirim sistemini düzenleyerek şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları önler.

Karpuz:

Yüksek oranda su içeren bir meyve. Su, vücuttaki toksinleri atarak ve kan dolaşımını artırarak regl ağrısını hafifletir.