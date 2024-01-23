Aslanpençesi bitkisi kasları perçinliyor ve...

Aslanpençesi kasları perçinliyor ve...



Uzmanlar Aslanpençesi bitkisinin şifalarından bahsediyor ve özellikle kas erimesi hastalıklarına iyi geldiğinin altını çiziyor. İşte, ayrıntılar ve diğer yararları...

ASLANPENÇESİ KAS ERİMESİNE KARŞI ŞİFA KAYNAĞI

Uzmanlar, kas erimesi hastalığına karşı aslanpençesi bitkisinin yararlarını şöyle açıklıyor...

Kas erimesi, kasların zayıflaması ve küçülmesi anlamına gelen bir hastalıktır. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalık, kişinin hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

Bu hastalığa karşı doğal bir çözüm önerisi ise şöyle:

Yapılan araştırmalarda Aslanpençes ibitkisinin kas erimesine karşı etkili olduğu görüldü. Uzmanların ortak görüşü ise şöyle:

“Kas erimesi olan hastalar, günlük aktivitelerde bile zorlanırlar. Merdiven çıkmak, yürümek, kalkmak gibi basit hareketler bile onlar için zorlaşır. Bu hastalara yıllardır aslanpençesi çayı tavsiye ediyorum ve çok iyi sonuçlar alıyorum. Aslanpençesi bitkisi, kasları besleyen kan dolaşımını arttırır ve kasların güçlenmesini sağlar. Altı ay boyunca düzenli olarak aslanpençesi bitkisi tüketen hastalar, hastalığın durduğunu ve kaslarının güçlendiğini fark ediyorlar”.

Aslanpençesi bitkisi, gül ailesinden gelen ve mor-mavi çiçekleri olan bir bitkidir. Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak yetişir. Bu bitkinin çayı, kurutulmuş ve toz haline getirilmiş yapraklarından yapılır. Aslanpençesi çayının hazırlanışı şöyle:



Bir bardak kaynar suya iki gram aslanpençesi bitkisi ekliyoruz.

Beş dakika kadar demlenmesini bekliyoruz.

Çayın içine başka bir şey katmıyoruz.

Günde bir fincan içiyoruz.

Ayrıca aslanpençesi bitkisini çorbaya da ekleyebiliriz.

Günde iki gram yeterli olacaktır.

Aslanpençesi bitkisinin kas erimesi dışında diğer yararları ise şunlar:

Kadın sağlığı,

cilt problemleri,

sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için de yararlı...