Grip aşısı ol kalp krizinden korun

Grip aşısı, sadece gripten değil, aynı zamanda kalp krizinden de korunmada önemli bir rol oynuyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerikan Pediatri Akademisi, 6 aydan büyük herkesin her yıl grip aşısı olmasını tavsiye ediyor. Grip aşısı, gribe bağlı komplikasyonları önleyerek, kalp sağlığını da koruyor. İşte detaylar…

GRİP AŞISI KALP KRİZİNE KARŞI KORUYOR

Grip aşısı, gribe yakalanma ihtimalini düşürüyor veya gribe yakalansak bile hastalığı daha hafif atlatmamızı sağlıyor. Grip aşısı, aynı zamanda kalp krizi riskini de yüzde 50 oranında azaltıyor. Çünkü grip, vücutta iltihaplanmaya yol açarak, kalp damarlarında plak oluşumunu tetikliyor ve bu da kan pıhtılaşmasına ve kalp krizine neden olabiliyor.

Grip aşısı, kalp krizini önlemede sigarayı bırakmak ve kolesterol ilaçları kullanmak kadar etkili bir yöntem. Kalp krizini önlemek için diğer öneriler ise şöyle: Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, stresi azaltmak, diyabet gibi kalp krizi riskini artıran hastalıkları kontrol altında tutmak, bazı hastalarda aspirin kullanmak. Ayrıca kalp hastalarının, kalp krizinden korunmak için grip aşısı olmaları gerektiği vurgulanıyor. Yapılan araştırmalar, kalp yetersizliği, doğumsal kalp hastalığı ve kapak hastalığı olan kişilerde, grip aşısı sayesinde hastaneye yatış ve ölüm oranlarının önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor.

GRİP AŞISI KARŞINIZDAKİNİ DE KORUR

Grip aşısı, sadece kendimizi değil, çevremizdeki kişileri de gripten koruyor. Özellikle hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan küçük çocuklar, kalp hastaları, akciğer hastaları ve yaşlılar için grip aşısı hayati önem taşıyor. Gripten korunmak için diğer tavsiyeler ise şunlar: Gripli kişilerden uzak durmak, grip salgını olduğunda kalabalık yerlerden kaçınmak, elleri sık sık yıkamak ve yüze dokunmamak, gripli olduğunu düşündüğünde doktora başvurmak ve erken tedavi olmak.

Grip aşısı, hamileler için de çok önemli. Hamilelere yapılan grip aşısı, hem annenin hem de bebeğin gripten korunmasını sağlıyor. Aşılanan annenin bebeği, 6 ay boyunca gribe karşı yüzde 50 koruma sağlıyor. Hamilelerin, gribe bağlı olarak hastaneye yatma ya da ölüm riski, 4 kat daha fazladır. Bu yüzden hamile olan veya hamile kalmayı planlayan kadınların, grip sezonunda mutlaka grip aşısı olmaları gerekiyor.

Grip aşısı olması gereken kişiler ise şunlar:

Hamileler

5 yaşından küçük çocuklar

50 yaşın üzerindekiler

Kronik hastalığı olanlar

Bakım evlerinde yaşayanlar

Yüksek riskli hastalarla birlikte yaşayanlar ve sağlık hizmeti sunanlar