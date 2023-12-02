Reina terör saldırısı davasında flaş gelişme

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov da sanıklar arasındaydı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2020’de verdiği kararda Masharipov’u 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Masharipov’un suçun işlenmesinden sonra ve yargılama sürecinde mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlar sergilediğini, işlediği suçların cezasının geleceğini umursamadığını belirterek cezalarında indirim yapmamıştı. Saldırının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov da 20 yıl hapis ve 1432 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Reina’da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi gerekçeli kararın usule uygun tebliğ edilmediğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Davada 59 sanık yargılanıyordu. Bunlardan saldırıyı yapan Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Saldırının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov da 20 yıl hapis ve 1432 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme, Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva, saldırı talimatını getiren Yasser Mohammed Salem Radown ve 10 sanığı “terör örgütüne üye olmak” suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, 33 sanığı da “terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etmişti.

Mahkeme, 11 sanığın beraatine, 16 sanığın tutukluluğunun devamına, bir sanığın tahliyesine ve iki sanığın tutuklanmasına karar vermişti.