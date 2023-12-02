Reina terör saldırısı davasında flaş gelişme

2017 yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina eğlence merkezine yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybeden terör saldırısıyla ilgili davada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi gerekçeli kararın taraflara usule uygun tebliğ edilmediğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

KAYNAK: AA
Reina terör saldırısı davasında flaş gelişme

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov da sanıklar arasındaydı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2020’de verdiği kararda Masharipov’u 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Masharipov’un suçun işlenmesinden sonra ve yargılama sürecinde mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlar sergilediğini, işlediği suçların cezasının geleceğini umursamadığını belirterek cezalarında indirim yapmamıştı. Saldırının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov da 20 yıl hapis ve 1432 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-11.jpg

DAVANIN GEÇMİŞİ

Reina’da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi gerekçeli kararın usule uygun tebliğ edilmediğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Davada 59 sanık yargılanıyordu. Bunlardan saldırıyı yapan Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-5.jpg

Saldırının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov da 20 yıl hapis ve 1432 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme, Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva, saldırı talimatını getiren Yasser Mohammed Salem Radown ve 10 sanığı “terör örgütüne üye olmak” suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, 33 sanığı da “terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etmişti.

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-2.jpg

Mahkeme, 11 sanığın beraatine, 16 sanığın tutukluluğunun devamına, bir sanığın tahliyesine ve iki sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-1.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-3.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-4.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-5-001.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-6.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-7.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-8.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-9.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-10.jpg

reina-teror-saldirisi-davasinda-flas-gelisme-yenicag-12.jpg

İlgili Haberler
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bir anda seyir halindeki aracın üzerine atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Metrelerce gitti Gündem
Bir anda seyir halindeki aracın üzerine atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Metrelerce gitti
Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi Magazin
Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi
Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir Spor
Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir
Ancelotti'nin Arda Güler cevabı gündem oldu Spor
Ancelotti'nin Arda Güler cevabı gündem oldu
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu Dünya
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu
Atatürk'ün 108 yıl önceki kaleme aldığı emir çözüldü. İşte Çanakkale'nin kaderini belirleyen o emir Yaşam
Atatürk'ün 108 yıl önceki kaleme aldığı emir çözüldü. İşte Çanakkale'nin kaderini belirleyen o emir