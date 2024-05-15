Şevket Çoruh’tan güldüren Serenay Sarıkaya göndermesi

Kanal D'nin 18. sezonu ile ekrana gelen dizisi Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh kısa süre önce dizinin kadrosuna tekrar dahil oldu.

Hüsnü Çoban karakterine hayat veren rol arkadaşı Özgür Ozan ile beraber bir söyleşiye katılan Çoruh'un 'Serenay Sarıkaya' esprisi sosyal medyada gündem oldu.

Şevket Çoruh, dizide Özgür Ozan ile yatakta çektikleri sahneyi hatırlattıktan sonra "Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan." diyerek espri yaptı.

Şevket Çoruh’un esprisi seyircileri kahkahaya boğdu.