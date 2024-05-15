Acun Ilıcalı kahretti

Yunanistan Süper Lig’inde normal sezon sona ererken şampiyonu belirleyecek olan play-off turu kaldığı yerden devam ediyor.

KADER MAÇI

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Çarşamba) saat 20.00’de Touba Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma için Yunanistan’da nefesler kesildi.

Karşılaşmayı PAOK’un kazanması halinde Yunan ekibi maç fazlasıyla Yunan Süper Ligi’nde liderliğe oturacak. Panathinaikos kazanırsa PAOK’u geçerek 2.’lik koltuğuna oturacak ve şampiyonluk umutları devam edecek.

TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR

Şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan Panatinaikos’ta art arda alınan 2 mağlubiyet sonrası taraftarın öfkesi ise Fatih Terim’e karşı devam ediyor. Şampiyonluk umutlarının azalmasından dolayı büyük bir öfke yaşayan Yunan taraftarlar Fatih Terim’in istifasını istiyor.

PAOK karşısında alınacak bir yenilgi halinde Fatih Terim sezon sonunda takımdan gönderilebilir.

MAÇ ŞİFRELİ KANALDA

Bu önemli maç Türkiye’den de pek çok taraftarın ilgisini çekerken Acun Ilıcalı’dan kahreden bir haber geldi.

Özellikle Panathinaikos maçlarını TV8,5 üzerinden şifresiz yayınlayan Acun Ilıcalı bu sefer böyle bir karar almadı.

PAOK-Panathinaikos maçı EXXEN ve S Sport Plus’tan şifreli olarak yayınlanacak.