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Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Iveco Araç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:19
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Rekabet İveco'ya rekabet soruşturması açtı

Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin, internet satışları da dahil olmak üzere, bölge ve müşteri kısıtlamaları ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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