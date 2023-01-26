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Flaş...Flaş... Rekabet Kurumu'ndan iki ünlü firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool'un yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel'e devrettiği iddiasını, mahkeme kararı üzerine incelemeye aldı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:07
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Flaş...Flaş... Rekabet Kurumu iki dev firmaya soruşturma açtı

Flaş...Flaş... Rekabet Kurumu'ndan iki ünlü firmaya soruşturma
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Rekabet Kurumu, Whirlpool Ev Aletleri ile Whirlpool Beyaz Eşya'nın yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel'e devrettiği iddiasına yönelik olarak soruşturma başlattı.

REKABET KURUMU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Rekabet Kurulu, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret AŞ’ye devrettiği iddiasını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 12.11.2019 tarihinde 19-39/612-265 sayı ile karar verilmişti. Takiben, anılan Kurul kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 02.11.2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K.sayılı karar ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına 23-01/11-M sayı ile karar vermiştir."

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