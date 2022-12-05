Rekabet Kurulu hızlı tüketim malları sektöründen sözlü savunma alacak

Üretici, tedarikçiler ve perakende niteliğindeki teşebbüsleri Rekabet Kurulu radarında.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bu kapsamda hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 6-7 Aralık'ta Rekabet Kurulunda yapılacak.Toplantı çevrim içi takip edilebilecek.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şirket ismi belirtilmedi. Son günlerde yaşanan market gerginliğinde adı geçen şirketler var mı yok mu bilinmiyor.