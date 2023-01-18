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Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 5 firma hakkında soruşturma başlattı

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:46
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Rekabet Kurumu 5 kozmetik firması hakkında soruşturma başlattı

Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
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Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 5 firma hakkında rekabet soruşturması başlatıldı. Söz konusu firmaların Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ile MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. olduğu bildirildi.

İDDİA REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA MUHALEFET

Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ile MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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