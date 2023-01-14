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Rekabet Kurumu 1 yılda 1 Milyar 857 milyon lira ceza kesti

Rekabet Kurulu, geçen yıl rekabet ihlalleri kapsamında ilgililere toplam 1 milyar 857 milyon 426 bin 810 lira ceza uyguladı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:21
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Rekabet Kurumu verileri açıkladı. 1 yılda 1 Milyar 857 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu 1 yılda 1 Milyar 857 milyon lira ceza kesti
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Rekabet Kurulu, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemek, rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımını sağlamak, toplumsal refahı artırmak ve yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için 2022'de de faaliyetlerini sürdürdü.

Kurul, söz konusu yılda kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, aralarında rekabet ihlali, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyet olmak üzere toplamda 386 işlemi sonuçlandırdı.

Rekabet ihlalleri alanında 78 dosya karara bağlandı. Kurul, bunlardan 28'inde ret kararı verdi, 9'unda para cezası uyguladı. 34 dosyayı uzlaşmayla sonuçlandıran Kurul, 7 dosyada da taahhüt üzerine süreci sonlandırdı.

209 BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMİNE İZİN VERILDI

Kurul, 245 birleşme ve devralma işleminden 209'una izin verdi, 2 işlemi koşullu onayladı, 34 işlemi de "kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem" olarak değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 3 müracaatı grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, başvuruculardan 5'ine bireysel muafiyet tanınması, 4'er başvuru için menfi tespit belgesi verilmesini ve koşullu muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. 2 dosyada bireysel ve grup muafiyetinin birlikte değerlendirilmesi yönünde karar alan Kurul, bir dosyada da muafiyetin geri alınmasına karar verdi.

45 SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kurul, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve tarımsal ürünler, sağlık, eğitim ve makine endüstrisi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların da yer aldığı 45 soruşturmada inceleme işlemlerine devam ediyor.

Geçen yıl Kurul, gıda endüstrisi (10), sağlık hizmetleri (3), makine endüstrisi (3), otomotiv ve taşıtlar (3), lojistik, depolama ve posta (3), bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri (2), inşaat (1), kimya ve madencilik (1), tekstil ve hazır giyim (1), medya, reklamcılık ve yayıncılık (1), tarım ve tarımsal ürünler (1) sektörlerinde 29 soruşturmayı tamamladı. Böylece Kurul, 1998'den 2022 sonuna kadar 406 soruşturmayı sonuçlandırmış oldu.

Kurul, söz konusu dönemde rekabet ihlalleri kapsamında ilgililere toplam 1 milyar 857 milyon 426 bin 810 lira idari para cezası verdi.

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