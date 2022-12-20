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Coca-Cola'ya 272,2 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, Coca-Cola İçecek birimine 272,2 milyon TL para cezası verdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:47
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Rekabet Kurumu'ndan Coca-Cola'ya 272,2 milyon TL ceza

Coca-Cola'ya 272,2 milyon TL ceza
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Coca-Cola İçecek, Rekabet Kurumu tarafından bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’ye 272,2 milyon lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket para cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanacak ve 204,1 milyon lira olarak yasal süresi içerisinde ödenecek.

Şirket, cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğunu ve karara karşı tüm hukuk yollarına başvuracağını açıkladı.

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