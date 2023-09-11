Rekolte düştü fiyatı uçtu. Sağımı başladı

Antalya’nın Akseki ilçesinde bal sağımı başladı. Yağışın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, arılar için çok önemli olan polenin doğada kaybolmasına neden oldu. Rekolte düşünce fiyatı 800 liraya kadar yükseldi.

KAYNAK: İHA
Rekolte düştü fiyatı uçtu. Sağımı başladı

İHA'nın haberine göre, Akseki’de bal sağımı sancılı başladı. 50 yılı aşkındır arıcılık yapan Ahmet Arıcı (65), 2023 yılı bal sağımına başladıklarını açıkladı. Bu yıl bal veriminin geçen yıllara göre biraz daha az olduğunu söyleyen Arıcı, "Geçtiğimiz yıl bu yıla göre çok daha güzel bal verimi vardı. Bu yıl ancak masrafımız çıkacak" dedi.

Kendisinin daha çok bin 960 rakımlı Çimi Yaylası'nda arıcılık yaptığını anlatan Arıcı, "Bu yıl ilkbaharda arılar sezona çok güzel başlamıştı. Çiçeklerde çok güzel polenler vardı. Arılar güzel çalıştılar. Fakat sonradan çok yağmur yağdı. Hemen arkasından poyraz devam etti. Çimi Yaylası'nda 28 gün aralıksız poyraz esti" dedi.

Arıcı "Poyrazdan dolayı arıların gücü, kuvveti kesildi. Bal verimi zamanı bal olmadı, az oldu. Bu da iklim şartlarına bağlı. Bazı arkadaşlar ballarını erken aldı. Bazı arkadaşlar sezonu bile şaşırdı. Nedeni ise bu yıl aldatmaca bir sezon oldu. Tabi ki bu Allah'tan gelen bir şey. Diyecek bir şey yok" diye konuştu.

Ortalama her yıl kovanlardan 7-8 kilogram bal alırken bu yıl 1, 1,5 kilogram arasında bal aldıklarını söyleyen Arıcı, "Bu yıl yaylanın balını kara kovan 800, süzme, fenni ve organik balları ise 550-600 lira arasında satacağız" dedi.

.jpg

aw027609-01.jpg

aw027609-02.jpg

aw027609-03.jpg

aw027609-04.jpg

aw027609-05.jpg

aw027609-06.jpg

aw027609-07.jpg

aw027609-09.jpg

aw027609-08.jpg

Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hamile kadın sivrisinekten nasıl kurtulur Sağlık
Hamile kadın sivrisinekten nasıl kurtulur
İnme hastalarına yeni çare ortaya çıktı Sağlık
İnme hastalarına yeni çare ortaya çıktı
Sabahattin Ali cinayetinde sis perdesi kalkıyor. Adım adım izlendiği fişleme belgeleri ortaya çıktı Yaşam
Sabahattin Ali cinayetinde sis perdesi kalkıyor. Adım adım izlendiği fişleme belgeleri ortaya çıktı
Borsa'da sürpriz gelişme: Bugün hangi hisseler yükseldi ? Ekonomi
Borsa'da sürpriz gelişme: Bugün hangi hisseler yükseldi ?
Jandarma baskınında evinden cephanelik çıktı Güncel
Jandarma baskınında evinden cephanelik çıktı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
AB ekonomik büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
AB ekonomik büyüme beklentisini düşürdü