Rekolte düştü fiyatı uçtu. Sağımı başladı

İHA'nın haberine göre, Akseki’de bal sağımı sancılı başladı. 50 yılı aşkındır arıcılık yapan Ahmet Arıcı (65), 2023 yılı bal sağımına başladıklarını açıkladı. Bu yıl bal veriminin geçen yıllara göre biraz daha az olduğunu söyleyen Arıcı, "Geçtiğimiz yıl bu yıla göre çok daha güzel bal verimi vardı. Bu yıl ancak masrafımız çıkacak" dedi.

Kendisinin daha çok bin 960 rakımlı Çimi Yaylası'nda arıcılık yaptığını anlatan Arıcı, "Bu yıl ilkbaharda arılar sezona çok güzel başlamıştı. Çiçeklerde çok güzel polenler vardı. Arılar güzel çalıştılar. Fakat sonradan çok yağmur yağdı. Hemen arkasından poyraz devam etti. Çimi Yaylası'nda 28 gün aralıksız poyraz esti" dedi.

Arıcı "Poyrazdan dolayı arıların gücü, kuvveti kesildi. Bal verimi zamanı bal olmadı, az oldu. Bu da iklim şartlarına bağlı. Bazı arkadaşlar ballarını erken aldı. Bazı arkadaşlar sezonu bile şaşırdı. Nedeni ise bu yıl aldatmaca bir sezon oldu. Tabi ki bu Allah'tan gelen bir şey. Diyecek bir şey yok" diye konuştu.

Ortalama her yıl kovanlardan 7-8 kilogram bal alırken bu yıl 1, 1,5 kilogram arasında bal aldıklarını söyleyen Arıcı, "Bu yıl yaylanın balını kara kovan 800, süzme, fenni ve organik balları ise 550-600 lira arasında satacağız" dedi.