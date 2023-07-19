Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için Nijerya'da bir kişi 100 saat boyunca ağlamaya çalıştı. Kısa süre sonra fenalaşan ve geçici körlük yaşayan Tembu Ebere isimli kişi "Hedefime ulaşıncaya kadar ağlayacağım" dedi.

Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi

BBC'nin haberine göre, Nijerya'dan ilginç bir rekor denemesi geldi. Tembu Ebere isimli kişi 100 saat boyunca aralıksız ağlayarak rekor kırmaya çalıştı. Ebere denemeye başlamasından kısa bir süre sonra ise fenalaştı.

Gözleri şişen, başı ağrımaya başlayan Ebere görme duyusunu da kaybetti. O anları canlı olarak paylaşan Ebere, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

GEÇİCİ KÖRLÜK YAŞADI

BBC'ye konuşan Ebere, 'Yeniden strateji belirlemeli ve feryadımı azaltmalıyım. Hedefime ulaşana kadar hıçkıra hıçkıra ağlayacağım' dedi.

BBC'ye yaklaşık 1 saat kadar geçici körlük yaşadığını belirten Ebere, karşılaştığı zorluklara rağmen resmi olarak Guinness Dünya Rekorları'na başvurmadığını belirtti.

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