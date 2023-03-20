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Altın haftaya düşüşle başladı

Bankacılık krizi endişeleriyle 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası haftaya düşüşle başladı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:18
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Rekor üstüne rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı

Altın haftaya düşüşle başladı
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ABD bankacılık sistemindeki krizin ardından Credit Suisse'nin daha zor bir duruma düşmesinin küresel finans sektörü için yarattığı endişeler ile 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası geriliyor.

Bir bankacılık krizinin engellenmesi ve global finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerek İsviçre'nin gerekse Fed öncülüğündeki global merkez bankalarının attıkları adımların etkisiyle ons altın bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1968 dolar seviyesini test etti.

Spot altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,80 kayıpla 1973,55 dolar/ons seviyesinde.

Ancak analistler, Fed'in yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında çıkacak faiz kararına kadar altında yukarı yönlü ivmenin korunacağını öngörüyorlar.

Altın için 1992 dolar/ons seviyesinin direnç olmaya devam ettiğini belirten analistler, buranın aşılması halinde 2005 dolar seviyesinin deneneceğini tahmin ediyorlar.

Aşağı yönlü hareketlerde ise destekler 1964 ve 1950 dolar seviyelerinde.Ons altın 8 Mart 2022'de 2069,89 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Gram altın ise saat 09.17 itibarıyla Türkiye'de 1212 liradan işlem görüyor 

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