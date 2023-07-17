Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı

Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Ekonomist Remzi Özdemir, "Merkez Bankası Ne Yapacak" başlıklı yazısında açıklanacak olan faiz kararına dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın faiz kararını artıracağını söyleyen Özdemir, bir önceki faiz kararı açıklanırken piyasa beklentisinin olduğunun altını çizdi. Ancak açıklanan faiz artışının sembolik olduğunu ifade etti.

Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararını bugünden duyuran Özdemir, Mehmet Şimşek'in yaptığı yanlış hesabı da açıkladı.

İŞTE REMZİ ÖZDEMİR'İN O YAZISI:

Merkez Bankası perşembe günü yeni faiz kararını açıklayacak.

Merkez’in faizi artıracağına kesin gözüyle bakabiliriz. Tabii ki önemli olan ne kadar arttıracağı?

Aslında bir önceki faiz kararında piyasa beklentisi çoktu. Öyle ki 30-40 puan bile bekleyen vardı.

Beklenen olmadı ve sembolik bir faiz artışı geldi.

Gelelim bu perşembe gününe:

Perşembe günü kimse öyle agresif bir faiz kararı beklemesin.

Gelmesi muhtemel en yüksek oran 450 baz puan olacaktır.

Yani Türkçesi “Dost bizi pazarda görsün” hesabı!

Her şey göstermelik.

Yani biz artık Nası’ı bıraktık Ortodoks’a gidiyoruz demek istiyorlar.

Ortada bir program yok! Olan tek şey zamlar ve vergiler.

ŞİMŞEK YANILDI!

Mehmet şimşek aslında yanlış hesap yaptı. Cumhurbaşkanı’nın kendisine yeterince hareket alanı yaratacağını düşündü.

İstediği gibi faiz arttıracak ve bu faizle birlikte Türkiye’ye ciddi fonlarla beraber sermaye girişi olacaktı.

Bu olmadı!

Cumhurbaşkanı BDDK’ya Kavcıoğlu’nu atadı ve PPK üyelerini değiştirme izni vermedi.

Yani aynı kadro ile göster kendini dedi.

Olmadı!

Şimdi tek umut Körfez! Ama oradan da gelmiyor para. Sadece gelecek gibi gösteriliyor. Bu da döviz üzerinde baskı yaratıyor. 24-25 bandına kadar kontrollü getirilen dolar şu anda hafifte olsa yoldan çıkmışa benziyor. Eğer bu ay içinde Türkiye’ye 20 milyar dolar civarında bir para gelmez ise doları 30 lirada çok rahat görebiliriz.

Mehmet Şimşek’in de artık gücünü aşıp kredisini yok eden bir kriz yaşıyoruz.

Tek korkum turizm sezonunun kötü geçmesi.

Oradan Türkiye’nin 30-40 milyar dolar beklentisi var. Eğer bu beklentinin altında kalırsak işte onu konuşmak bile istemem.