Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir şimdi neler olacağını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan ile ilk politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Merkez Bankasının faiz kararını değerlendiren Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir, “Enflasyonun 35-40’a dayandığı bir ülkede 15 faiz gerçekçi ve rasyonel değil. Rasyonel olmayan bir politikanın olduğu ülkeye yabancı sermaye neden gelsin? Gelmeyecek!” dedi.

Daha önceki açıklamalarında faizin yüzde 15’e çıkartılacağını söyleyen Remzi Özdemir, faiz kararı ve ekonominin bundan sonraki seyri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası tarihi faiz kararını açıkladı. 650 baz puan yani 15’e çekti.

Bu çok önemli bir karar. Türkiye’nin 3 yıldır akıl dışı rasyonel olmayan bir finans politikalarından vazgeçtiğini gösteriyor.

Tabii ki vatandaşın aklına şu soru geliyor: Nas nerede kaldı?

NASS zaten hiç olmadı. O sadece bir politikaydı. İnat üzerine oluşturulmuş bir politika.

Geride bir enkaz bırakıldı. Fakirleşen halk, enflasyona yenik düşen dar gelirli.

Peki şimdi ne olacak?

Hiçbir şey olmayacak.

Enflasyonun 35-40’a dayandığı bir ülkede 15 faiz gerçekçi ve rasyonel değil.

Rasyonel olmayan bir politikanın olduğu ülkeye yabancı sermaye neden gelsin?

Gelmeyecek!

3-5 körfez sermayesinin ve Londra’daki vur kaç çetesinin dışında gelmeyecek.

BORSA: Borsa hisse bazında yükselecek. Çünkü Paranın gideceği başka bir adres yok. Ancak hisse seçiminde çok dikkatli olmakta yarar var. Kurtlara ve çakallara yem olabilirsiniz.

TAHVİL: Merkez Bankası faizlerin kademeli olarak artacağı sinyalini verdi. Bu şu anlama geliyor: Bu seviyeden tahvil alan bir sonraki ay zarar edecek. Bu nedenle tahvil piyasasına önemli bir para girişi olmayacak.

DÖVİZ: Herkesin gözü bu karardan sonra dövizde ama Eylül ayına kadar önemli bir harekete izin vermeyecekler. Çünkü dolarda önden yüklemeli bir artış yapıldı. Türk lirasına yeterince kayıp yaşatıldı. Eylül ayına kadar 30 milyar dolar civarında bir turizm gelir var. Bu nedenle eylül ayına kadar dolarda 25 liranın üstü Mehmet Şimşek’in kovulması dışındaki seçeneklerde çok zor.”