Faizin nereye yükseltileceğini bir tek Remzi Özdemir ve Cüneyt Akman bildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan karar ile faiz yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseldi. Faiz kararı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasalar faizin en düşük yüzde 19 seviyesinde olmasını bekliyordu. Hatta bazı kaynaklar yüzde 20-30 seviyesine kadar çıkabileceğini öngörüyordu.

YENİÇAĞ YAYINLAMIŞTI

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili en gerçekçi tahminleri iki isim yaptı. Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bankacılar ile yaptığı toplantıdan önemli bilgiler paylaşmıştı. Ortaya çıkan kulis bilgisine göre, Bakan Şimşek faizin yüzde 20’nin altında kalacağının şifrelerini vermişti. Özdemir, faizin ilk etapta yüzde 16 ile yüzde 18 arasında bir seviyede kalmasının beklendiğini vurgulamıştı. Özdemir’in aktardığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, bankalara faizin yüzde 20’nin altında olacağı senaryoya göre pozisyon almalarını tavsiye etmişti.

Özdemir, Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili şu bilgileri vermişti:

“Ayın 22’si için Bakan Şimşek’in bankacılara verdiği karar netti. Evet, faiz artacak ama beklenildiği kadar, bazı yabancı kuruluşların dediği gibi, 35-40 puana çıkarılması gibi bir gerçeklik yok. Bankaların kafasındaki rakam ilk etapta faizin yüzde 20’nin üzerine çıkarılması. Ancak, yine bu toplantıdan çıkan sonuç, faizin yüzde 20’nin altında bir rakama yükselteceği yönünde… Merkez Bankası’nın açıklayacağı oran yüzde 16 ile 18 arası…

Mehmet Şimşek bunun mesajını bankacılara örtülü olarak verip buna göre hazırlık yapmalarını işaret etti.”

CÜNEYT AKMAN 650 BAZ PUANLIK ARTIŞI İŞARET ETMİŞTİ

Faiz kararı ile ilgili en gerçekçi tahmini yapan diğer isim ise Cüneyt Akman oldu. Akman, ilk etapta Merkez Bankası’nın 650 ile 1200 baz puan arasında bir artış yapabileceğini belirtmişti. Akman, İttifak gazetesinden Vecheddin Arvas’a yaptığı söyleşide konuyla ilgili şunları söylemişti:

Üst tavanın sınırı dövizin kontrollü değerlemesini engellemeyecek kadar alçak olmalı; zira sıcak para $/TL 23-24'den ülkeye pek gelmez eğer kurun ciddi olarak düşeceğine inanmazsa ki bu mümkün değil şu an. Fakat 1000-1500 bp'ın altındaki artış da hayal kırıklığı yaratır. O zaman belki "çözüm" şu olur: Başta 650-1200 bp arası bir ilk artış. Güçlü sıkılaşma mesajı ile artışın süreceğinin bildirilmesi ve bir dahaki PPK'da 2000 bp'lık bir artış beklentisi oluşturmak ve ona yakın bir artışı o zaman yapmak.