Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün 14.00'te kritik politika faizi kararını açıklayacak.

Merkez'in faiz kararını açıklaması öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası'nın ne yapacağını açıkladı.

Özdemir, "Bazı ekonomistlere göre tarihi toplantısından tarihi karar çıkacak. Ancak bu kişiler Merkez Bankası Başkanı ve üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandığını unutuyor." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Özdemir, Merkez Bankası'nın izleyeceği yolu şu sözlerle devam etti:

Enflasyonla mücadelede yüksek faiz silahının çekilmesi görüşünü daha önce savunan ekonomist Cevdet Akçay’ın Başkan Yardımcısı olarak atanması Türkiye’de bir anda Merkez Bankası’nı FED veya Avrupa Merkez Bankası gibi görülmesine neden oldu.

Yok öyle bir şey!

Bağımsız bir Merkez Bankası bugün agresif bir faiz artışı yapar!

Bunu yapabilir mi?

Elbette hayır!

"KİMSE MERKEZ BANKASI'NDAN FARKLI BİR ŞEY BEKLEMESİN"

En son o agresif faiz artışını yapan dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı unuttunuz mu?

O halde kimse Merkez Bankası’ndan farklı bir şey beklemesin. Buradan gelecek faiz artışı 250 baz puan yani 2.5 puanın üstü olmayacaktır.

Üstü olursa ne olur?

Yine bir şey olmaz!

Parasal sıkılaştırma olmadan olmaz!

Bu nedenle bugünkü toplantıdan kimse tarihi bir karar beklemesin.

Peki 250 baz puan sonrası ne olacak?

Hiçbir şey!

Dolarda yine arka kapı operasyonları devam edecek. Ekonomi yönetimi bunun tedbirini aldı. Bankalardaki döviz mevduatlarına getirilen zorunlu karşılık oranı 7 milyar doların bankalardan Merkez’in kasasına gelmesine neden olacak. İşte bu para ve biraz turizm biraz ihracat geliri doları yerel seçime kadar tutmak için kullanılacak.

Çünkü önümüzdeki ilkbahar da yerel seçim var ve Erdoğan İstanbul’u geri almak istiyor.

Bunun için Merkez Bankası’nın agresif politikalarına asla izin vermeyecektir!

Bu arada eski Merkez Bankası Başkası Naci Ağbal nerede?

Görevden affını istedikten sonra ben onu bir daha görmedim.